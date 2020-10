Starters die een sociale huurwoning willen in Utrecht, moesten in 2019 gemiddeld 9,9 jaar wachten op een huis. De wachttijd is ten opzichte van 2014 toegenomen met 36 procent, zo blijkt maandag uit een analyse van de Woonbond.

De druk op de woningmarkt neemt al jaren toe en dat is op verschillende manieren terug te zien. Mensen in Utrecht wachten ruim 2,5 jaar langer op een sociale huurwoning dan in 2014 en het gemiddelde aantal reacties op een woning is in die tijd verdubbeld: in 2014 reageerden ongeveer 57 mensen per woning, in 2019 zijn dat er 114.

Landelijk steeg de wachttijd het hardst in de regio Haaglanden, namelijk met 67 procent tussen 2014 en 2019. Mensen wachten hier echter korter op een huurwoning dan in Utrecht. In Amsterdam is de wachttijd langer dan in Utrecht. Daar wachten mensen ongeveer 10,5 jaar, een toename van 1,6 jaar ten opzichte van 2014.

Volgens de Woonbond groeien niet alleen de wachttijden. Ook de gemiddelde huurprijzen nemen toe, terwijl de netto besteedbare inkomens van huurders vrijwel gelijk blijven. Uit cijfers van corporatiekoepel Aedes blijkt verder dat woningcorporaties steeds minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

De Woonbond begint maandag samen met burgerbeweging DeGoedeZaak een campagne voor goed en betaalbaar wonen. In een petitie roepen de organisaties op om "paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing te schrappen en middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen".