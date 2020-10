De coronamaatregelen lijken in Utrecht het gewenste effect te hebben. Het is zaterdagochtend namelijk aanzienlijk rustiger dan andere keren.

Voorgaande weekenden zag de Utrechtse binnenstad er nog anders uit. In de tussentijd is het aantal coronabesmettingen aanzienlijk toegenomen. Het kabinet heeft eerder deze week dan ook extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is het sluiten van de horeca.

Het is deze zaterdag dan ook rustiger in het centrum. Dat is onder andere te zien op de Oudegracht, Steenweg en Lange Elisabethstraat.

Wel stond er bij bijvoorbeeld de mondkapjeswinkel aan het Vredenburg een rij. Dat heeft mogelijk te maken met de aankondiging dat mondkapjes binnenkort in publieke binnenruimtes verplicht worden.