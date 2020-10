De politie heeft donderdag onderzoek gedaan in het Beatrixpark in de Utrechtse wijk Lunetten na een melding over een verdachte situatie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niets is aangetroffen in het gebied.

Volgens de woordvoerder kreeg de politie een melding over een man die zich verdacht gedroeg in het park. Via Burgernet werd kort voor 8.00 uur een bericht verspreid over de man. Hij zou donkere kleding aanhebben en een trui met capuchon dragen. Volgens het bericht is de man op een fiets weggereden.

Het politieonderzoek concentreerde zich op een gebied tegen de Waterlinieweg aan. In de buurt van de scouting heeft de recherche in de bosschage onderzoek gedaan.

De woordvoerder laat weten dat er niemand is aangehouden en dat er vooralsnog geen sprake is van een strafbaar feit. Er hebben zich op dit moment ook geen slachtoffers bij de politie gemeld.

Nog geen verband bekend met vrouwenbelager

De afgelopen weken is het door een aantal incidenten onrustig in Lunetten. Volgens de politie zijn in de wijk een aantal keer vrouwen lastiggevallen of mishandeld door een nog onbekende man.

De politie denkt dat er mogelijk een verband is tussen die incidenten en waarschuwde vrouwen om alert te zijn en zo mogelijk samen over straat te gaan. Het is voorlopig nog onduidelijk of de verdachte situatie van donderdagochtend ook verband houdt met de eerdere incidenten.