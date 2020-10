Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Utrechtse zorginstelling Lister. Haar werkbezoek vond plaats bij het Enik Recovery College in de wijk Hoograven.

Het werkbezoek dat koningin Máxima woensdagmiddag aan Hoograven bracht stond in het teken van de samenwerking tussen de zorginstellingen Lister en Altrecht. Deze instellingen bieden begeleiding en behandeling aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Dat doen ze dicht bij huis en voor iedere cliënt op maat.

In 2018 startten Lister en Altrecht de netwerksamenwerking. Hier werken ook andere organisaties aan mee. Ze richten zich op mensen met psychische klachten, een verstandelijke beperking of een maatschappelijk probleem. Zo krijgen zij sneller en beter ondersteuning van professionals. In en rond Utrecht zijn nu elf teams actief voor het begeleiden en behandelen van mensen met psychische klachten.

Máxima voerde gesprekken met onder andere de bestuurders, de medewerkers en de cliënten van Lister. Daarnaast sprak ze met de oprichters en ervaringsdeskundigen, die betrokken zijn bij het Enik Recovery College in Hoograven. Dit is een centrum voor ontwikkeling en scholing rondom herstel.

Lister laat weten dat het werkbezoek van de koningin belangrijk en bovendien hartverwarmend was. "Zij liet een grote betrokkenheid zien bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Juist in deze tijd hebben we deze steun hard nodig", zo schrijft de instelling.