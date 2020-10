Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag verschillende straffen geëist tegen verdachten van het kraken van panden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht op 1 oktober 2019. De eisen variëren van vrijspraak tot gevangenisstraffen.

De politie arresteerde met behulp van de ME 21 mensen bij de ontruiming van verschillende panden (48-53) aan de Burgemeester Reigerstraat.

Het OM acht 15 van de in totaal 21 verdachte personen schuldig aan het "kraken in vereniging". Acht van deze verdachten hangt een boete van 500 euro of tien dagen vervangende hechtenis boven het hoofd. Zij hebben allemaal een blanco strafblad.

Tegen degenen die in het verleden al een keer zijn veroordeeld voor een vergelijkbaar vergrijp, is een hechtenis van tien dagen cel met aftrek van het voorarrest geëist.

Daarnaast zijn er volgens het OM nog zes verdachten die zich tijdens het incident niet in het pand bevonden en zich dus niet schuldig hebben gemaakt aan kraken.

De panden staan al lange tijd leeg en werden al eerder gekraakt. Krakers hingen op 1 oktober nog een spandoek aan de gevel.