Muziekcollectief Kytopia heeft een nieuwe plek gevonden in de Werkspoorfabriek. Er is plaats voor zes studio's die gehuurd kunnen worden door muziekprofessionals.

In januari werd de zoektocht naar een nieuwe plek voor Kytopia gestaakt, omdat het niet haalbaar leek een plek te vinden die voor alle muzikanten betaalbaar was. De gemeente Utrecht liet toen wel al weten dat ze op zoek zouden blijven naar mogelijkheden.

Een aantal muzikanten uit het voormalige Kytopia-collectief hebben die nieuwe plek nu dus gevonden in de Werkspoorfabriek. Die plek kan betaald worden dankzij een betaalbare huur, eigen investeringen, een lening met behulp van het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen en een eenmalige bijdrage van de gemeente.

In vier van de zes studio's komen plekken voor Colin Benders (Kyteman) en vier andere muziekprofessionals die ieder een eigen of gedeelde studio huren. De overige twee studio's zijn bedoeld voor mensen die voor kortere tijd een studio zoeken. Zij kunnen de studio's dan huren voor een jaar of langer.

Kytopia opende tien jaar geleden aan de Utrechtse Zeedijk en verhuisde later naar het oude Tivoli aan de Oudegracht. De laatste periode zat het collectief in Den Dolder en in januari werd bekend dat Kytopia zou verdwijnen, omdat er geen nieuwe plaats gevonden kon worden. Nu is dat dus alsnog gelukt.