De gemeente Utrecht doet onderzoek naar de hinder van ledlampen in lantaarnpalen. Niet alleen mensen met een visuele beperking, maar ook mensen met gezonde ogen kunnen last hebben van de ledverlichting. Op de Carnegiedreef in Overvecht is een proefstraat met elf verschillende lampen ingericht.

De gemeente doet het onderzoek samen met de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL), de gemeente Zoetermeer, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU), stichting Bartiméus en expertisecentrum Koninklijke Visio.

De proef moet duidelijk maken hoeveel hinder een ledlamp veroorzaakt. De gemeente hoopt daardoor in de toekomst beter lampen voor de openbare ruimte te kunnen kiezen en op die manier de hinder van ledverlichting te beperken.

In de stad Utrecht staan 65.000 lantaarnpalen, waarvan 20 procent is van ledlampen, die zuiniger zijn en langer meegaan dan andere lampen. Ledverlichting is daardoor beter voor het milieu. In de komende jaren worden daarom alle lantaarnpalen voorzien van ledlampen. "Als we dan ook nog eens voor lampen kunnen kiezen die weinig tot geen hinder veroorzaken, dan is dat een mooi resultaat", zegt wethouder Kees Diepeveen (Openbare ruimte).

Utrechters kunnen in de proefstraat op de Carnegiedreef zelf de verschillende lampen bekijken en hun mening doorgeven via een vragenlijst. Dat kan op eigen gelegenheid, maar inwoners van Utrecht kunnen zich ook aanmelden voor een bezoek met een adviseur en andere inwoners. Elke eerste maandagavond van de maand wordt zo'n bezoek georganiseerd.