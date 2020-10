Vanwege de snelle en grote toename van het aantal coronapatiënten voelt nu ook het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht zich genoodzaakt om de reguliere zorg met 15 procent af te schalen. Niet-acute operaties worden verplaatst. Spoedoperaties gaan wel door.

"Een vervelende maar noodgedwongen maatregel die we moeten nemen", zegt Luc Demoulin van het St. Antonius Ziekenhuis.

"We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om alle reguliere zorg gewoon te blijven verlenen, ondanks de toename van coronazorg. Niets is immers vervelender voor een patiënt dan te horen dat je operatie moet worden uitgesteld. Helaas zitten we nu aan de grens van ons kunnen en nemen we deze maatregel om de zorg die we wel leveren goed en veilig te kunnen leveren."

Het ziekenhuis gaat met deze maatregelen mee in het beleid van het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis. Deze ziekenhuizen lieten eerder al weten de reguliere zorg af te schalen.

Ziekenhuizen kijken per patiënt wat de opties zijn

De ziekenhuizen beloven per patiënt zorgvuldig te kijken naar wat de opties zijn. Afschalen en uitstellen gebeurt dus alleen wanneer dit medisch verantwoord is. Patiënten die niet worden gebeld, kunnen er in principe vanuit gaan dat hun operatie of afspraak op de geplande datum doorgaat.

Spoedeisende zorg gaat altijd en voor iedereen door, zo benadrukken de ziekenhuizen. Ook proberen ze zo veel mogelijk zorg op afstand te verlenen. "Wij kunnen dit als ziekenhuis niet alleen en doen daarom een dringende oproep aan iedereen: houd die 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten", voegt Demoulin toe.

"Alleen dan kunnen we de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis aan en ook nog zoveel mogelijk andere zorg blijven bieden die zo hard nodig is. Alleen met elkaar kunnen we voorkomen dat de coronazorg weer de overhand krijgt in ziekenhuizen."