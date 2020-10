Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat operaties uitstellen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Twee van de tien operatiekamers sluiten de deuren voor geplande operaties.

Het aantal geconstateerde coronabesmettingen neemt toe, zowel in Utrecht als in de rest van Nederland. Om goede zorg te kunnen garanderen worden twee operatiekamers vrijgemaakt voor coronazorg. Het gevolg is wel dat 20 procent van de operaties uitgesteld gaat worden.

Het UMC Utrecht liet vanwege de snelle toestroom van het aantal coronapatiënten al eerder weten dat een deel van de reguliere zorg afgeschaald wordt. Het ziekenhuis schaalt af om personeel in te kunnen zetten voor de opvang van coronapatiënten.