Stedin doet in een flat in het Utrechtse Overvecht-Noord een test met een batterij die de piekbelasting bij koken op inductie op moet vangen. De bewoners van de flat koken nu nog op gas, maar komende jaren gaan vierduizend woningen over op inductie.

De batterij is geplaatst in een flat van woningcorporatie Mitros. Stedin onderzoekt hoe de batterij pieken kan opvangen die ontstaan als de bewoners van de flat elektrisch gaan koken. Ook kan de batterij mogelijk worden gebruikt voor het verlagen van piekstroom van bijvoorbeeld de lift.

Volgens Warmold ten Zijthoff, innovatiemanager Energietransitie bij Stedin, realiseren veel mensen zich niet wat de impact van de overgang naar koken op inductie is voor het elektriciteitsnetwerk.

"Het vermogen van een inbouwinductiekookplaat kan oplopen tot 11.000 watt. Dat is vergelijkbaar met circa vier wasmachines die tegelijkertijd centrifugeren. Wanneer een paar huishoudens overstappen is dat vaak nog geen probleem. Het wordt anders wanneer een hele flat of straat over gaat, zoals in Overvecht", aldus Ten Zijthoff.

Als de proef slaagt, wordt gekeken of de batterij ook in andere flats kan worden geplaatst. Ook zou de batterij ervoor zorgen dat er niet direct geïnvesteerd hoeft te worden in het elektriciteitsnetwerk. Dat kan dan bijvoorbeeld worden uitgesteld naar een moment waarop er toch al werkzaamheden onder de grond moeten plaatsvinden.