In de veiligheidsregio Utrecht is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie van 'zorgelijk' naar 'ernstig' is opgeschaald. Dit is het hoogste risiconiveau.

In de gemeente Utrecht zijn zaterdag 220 nieuwe COVID-19-besmettingen vastgesteld, zo is te zien op het dashboard van de Rijksoverheid. Ook in de omliggende gemeenten loopt het aantal besmettingen op. Dit leidt ertoe dat het risiconiveau in de regio wordt opgeschaald.

Ook in andere veiligheidsregio's neemt het aantal coronabesmettingen toe. Zo is ook in Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid de situatie naar 'ernstig' opgeschaald.

In de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden gold al het hoogste risiconiveau. In de overige zeven regio's is de situatie 'zorgelijk'.

Het risiconiveau in een regio wordt opgeschaald van 'zorgelijk' naar 'ernstig' wanneer er in een week tijd meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn.