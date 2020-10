De Landelijke Recherche heeft op 29 september een 37-jarige man uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij de zeven zeecontainers die vermoedelijk als gevangenis en martelkamer gebruikt zouden gaan worden. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

De politie trof in juni in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage zeven geïsoleerde zeecontainers aan, waarvan er zes waren ingericht als cel. Aan het plafond en op de vloer waren boeien bevestigd, er stond een chemisch toilet en er was een camerasysteem geïnstalleerd.

In de zevende container stond een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en voetensteun. Ook werden gereedschappen gevonden die volgens het OM zeer vermoedelijk waren bedoeld om mensen te martelen. Diezelfde dag werd ook in Rotterdam een loods aangetroffen.

Conflict in de onderwereld

Uit chatberichten van criminelen die de politie mee kon lezen, bleek dat een criminele organisatie de containers wilde gebruiken om een conflict in de onderwereld te beslechten. Ze zouden mensen van de weg willen halen en onder dreiging van vuurwapens willen meenemen. Ze beschikten ook over echte politie-uniformen, zwaailichten en enkele gestolen auto's die moesten lijken op voertuigen van een arrestatieteam.

De 37-jarige Utrechter die op 29 september is opgepakt wordt ervan verdacht de containers mee te hebben opgebouwd en ingericht. Hij is op 2 oktober voorgeleid in Amsterdam en zit vast. Op 6 oktober werden ook nog een 39-jarige en een 48-jarige Rotterdammer gearresteerd. In totaal zitten nu zeven verdachten vast in het onderzoek.

De eerstvolgende zitting in de zaak is op 4 december.