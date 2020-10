De gemeente Utrecht heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd te verlengen, meldt de gemeente vrijdag.

Alleen het gedeelte van de Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Smeebrug gaat terug naar de oude situatie.

Het voetgangersgebied werd op verzoek van de gemeenteraad tijdelijk uitgebreid om ervoor te zorgen dat voetgangers in het centrum 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

De tijdelijke uitbreiding ging per 6 juli in en werd eind augustus opnieuw twee maanden verlengd tot 26 oktober. Het college heeft nu met een zogeheten verkeersbesluit mogelijk gemaakt dat de tijdelijke uitbreiding ook na 26 oktober wordt voortgezet, zolang dit nodig is voor de volksgezondheid.

De gemeente heeft de afgelopen tijd met bewoners en ondernemers gesproken over het voetgangersgebied. Ongeveer de helft is uitgesproken positief, de andere helft is tegen of vindt de verlenging niet zinvol.

Utrechters kunnen bezwaar maken, omdat de gemeente nu een officieel verkeersbesluit heeft genomen.