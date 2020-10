Als het aan de gemeente Utrecht ligt, zijn er ook na 1 november nog extra uitgebreide terrassen in de stad. Die terrassen zijn volgens de gemeente namelijk een middel om het coronavirus tegen te gaan.

Hoe de uitbreiding na 1 november eruitziet, moet nog duidelijk worden. Daarvoor gaat de gemeente eerst met ondernemers en bewoners in gesprek.

In Utrecht zijn sinds een paar maanden op meer plekken terrassen. Dit staat de gemeente toe om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gedachte is namelijk dat besmettingen in de buitenlucht minder vaak voorkomen, ventilatie zou hierbij een rol spelen.

Daarnaast kan er makkelijker afstand worden gehouden, kunnen horecaondernemers zo meer omzet maken en bieden de extra terrassen ruimte voor Utrechters om elkaar te ontmoeten.

De uitgebreide terrassen zijn toegestaan tot 1 november. De gemeente gaat de komende maand bekijken hoe horecaondernemers na die tijd hun terrassen kunnen inrichten.

Het grootste aandeel uitbreidingen van terrassen bevindt zich in de binnenstad. In de week van 12 oktober gaat de gemeente daarom in gesprek met bewoners en ondernemers uit de binnenstad over het vervolg. Daarnaast staat vanaf 1 oktober een enquête online over de tijdelijke terrassen in Utrecht.

Op basis van deze gesprekken, de enquête en het debat in de gemeenteraad, neemt het college uiteindelijk een besluit. Dan moet duidelijk worden over de wijze waarop en onder welke voorwaarden de uitgebreide terrassen blijven bestaan. Uiterlijk 26 oktober moet dit helder zijn.