De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een inbreker aangehouden in een gebouw aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

Agenten werden opgeroepen voor een melding van een mogelijke inbraak in een bedrijfspand aan de Amsterdamsestraatweg. De inbreker zou binnen zijn bij een pand ter hoogte van de Demkaweg.

De politie trof in het pand inderdaad iemand aan. De inbreker is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Wat de inbreker buit wilde maken is niet bekend.