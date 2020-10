De nachtelijke sluiting van drie Utrechtse parken is rustig verlopen. Een handjevol mensen was na 22.00 uur nog aanwezig. Tot 6.00 uur zijn de drie parken verboden gebied, omdat er overlast was door de sluiting van de horeca.

Zowel de politie als handhaving deed een paar rondes door het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark om mensen aan te spreken.

Het was rond 22.00 uur rustig in het Griftpark. Een paar minuten voordat iedereen weg moest zijn was er alleen nog een skateboarder aanwezig. Desgevraagd liet ze weten dat ze niet doorhad dat het alweer zo laat was. Ze kende de regel wel. Ze pakte direct haar skateboard en ging ervandoor.

Ook in Park Lepelenburg en het Wilhelminapark waren rond 22.30 uur maar een paar mensen op de been. Politie en handhaving spraken mensen aan die eigenlijk niet in het park horen te zijn. De sfeer was gelaten. In het Wilhelminapark en het Griftpark zijn de doorgaande fiets- en wandelpaden wel toegankelijk.

Afgelopen weekend werd er veel overlast veroorzaakt in het Griftpark. In de avonduren, nadat de horeca gesloten was, zaten er nog groepen mensen in het park die zich niet aan de regels hielden. De gemeente besloot daarom dat de parken 's nachts verboden gebied worden.

Er is een wijkbericht verstuurd naar omwonenden om de regel uit te leggen.