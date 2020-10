De gemeente Utrecht is dinsdag begonnen met de kap van ruim zeventig iepen langs de Furkabaan en Simplonbaan in de wijk Lunetten. De bomen moeten met spoed worden gekapt, omdat uit onderzoek is gebleken dat ze niet stabiel zijn.

Op 11 februari is een boom langs de Simplonbaan op een auto gevallen. De iepen in Lunetten worden geënt op de wortels van een andere soort. Uit onderzoek blijkt dat dit geen goede combinatie is.

Als de iep volwassen is, kan het onderste deel inclusief de wortels afsterven. Een boom staat dan alleen nog met de wortels van het bovenste deel in de grond en daardoor is die niet stabiel genoeg.

In totaal staan er 485 iepen langs de Furkabaan en Simplonbaan. Al deze bomen zijn onlangs gecontroleerd. Daaruit is gebleken dat 72 iepen onveilig zijn en moeten worden gekapt. Nog eens 58 bomen vormen niet direct een gevaar, maar de gemeente houdt die voorlopig wel extra in de gaten.

Voor elke gerooide iep wordt een nieuwe boom geplant. De gemeente zegt dat zoveel mogelijk in het komende plantseizoen te doen. Dat loopt van november tot maart.