De politie in Utrecht is in de omgeving van de Hanoidreef in de wijk Overvecht op zoek naar een verwarde vrouw. De zoekactie heeft te maken met een gaslucht die maandagochtend in een flat werd geroken.

De brandweer rukte uit omdat op de zesde verdieping van een flat een gaslucht werd geroken. In de flat werden maatregelen genomen om de lucht te verhelpen. In verband met het incident zoekt de politie nu naar een verwarde vrouw, meldt een woordvoerder.

Via Burgernet wordt mensen die de vrouw zien opgeroepen om 112 te bellen. Het gaat volgens de melding om een 51-jarige tengere vrouw met een witte huidskleur, grijs haar dat ze in een staart droeg en een tatoeage op haar arm. Ze draagt een spijkerjas, een jurk en zwarte gympen en heeft een zwarte tas bij zich.

Het is nog niet duidelijk wat de gaslucht en de vrouw precies met elkaar te maken hebben.