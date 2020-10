De politie heeft vrijdagavond meerdere meldingen gekregen van geluidsoverlast. Agenten hebben een einde gemaakt aan een huisfeest op het Utrechtse Science Park. Meerdere mensen zijn daarbij bekeurd.

"Met meerdere eenheden waren we deze nacht erg druk met veel meldingen van geluidsoverlast", schrijft de politie op sociale media. Zo was er een huisfeest op het Utrecht Science Park. Na diverse waarschuwingen heeft de politie een eind gemaakt aan het feest. Meerdere personen zijn uiteindelijk bekeurd.

Het kabinet kondigde deze week aan dat horecaondernemers door het hele land om 22.00 uur moeten sluiten.

Eerder zei Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht, dat de horeca weer de dupe is geworden van de nieuwe maatregelen. "Als je ziet wat voor een zooitje het in supermarkten en bouwmarkten is, de feesten die in parken worden gehouden. Dat leidt tot woede bij veel horecaondernemers. Het voelt voor ons oneerlijk."