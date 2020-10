Vakbond FNV heeft de gemeente Utrecht opgeroepen inwoners met een laag inkomen een vergoeding of gratis mondkapjes te geven.

De FNV vraagt in een brief aan de gemeenteraad of het mogelijk is om minima, zoals personen in de bijzondere bijstand, een financiële vergoeding voor mondkapjes te geven. De vakbond heeft overigens liever een algemene tijdelijke regeling.

Ook zou de gemeente mensen met lage inkomens vijf wasbare mondkapjes kunnen geven. "Dat zou heel veel mensen wat lucht geven", schrijft de vakbond. Onder meer de gemeente Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat minima mondkapjes krijgen.

De Utrechtse gemeenteraad nam donderdagavond een motie aan waarin het college wordt verzocht U-pashouders te voorzien van mondkapjes.