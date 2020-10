Het is nog niet mogelijk om in Utrecht zogenoemde lawaaiflitspalen te plaatsen, laat de gemeente weten naar aanleiding van vragen van het CDA en de PvdA.

Inwoners van Utrecht storen zich aan hard optrekkende auto's en motoren en knallende uitlaten. PvdA-raadslid Bülent Isik noemde de Kanaalstraat als voorbeeld.

Het CDA en de PvdA hebben de wethouder eerder gevraagd of de geluidsoverlast met geluidsmetingen aangepakt kan worden. In Rotterdam wordt namelijk een proef met een lawaaiflitspaal gedaan. Daarmee kunnen luidruchtige auto's worden herkend.

De gemeente laat echter weten dat het om een experiment gaat en dat er in Utrecht nog geen lawaaiflitspalen geplaatst kunnen worden. De technische mogelijkheden en de juridische context van de meetmethode zijn nog niet helder genoeg.

Wel zal de gemeente de proef blijven volgen. Als er voldoende duidelijkheid over de technische mogelijkheden en juridische voorwaarden is, zal de gemeente uitzoeken of de palen ook in Utrecht ingezet kunnen worden.