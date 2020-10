De politie heeft vrijdag 25 september een derde en naar eigen zeggen laatste verdachte aangehouden in verband met de zogenoemde bloedprikbabbeltrucs, zo meldt ze donderdagochtend. In oktober vorig jaar werden onder anderen inwoners van Utrecht slachtoffer van de criminelen.

De daders deden alsof ze medewerkers van de thuiszorg waren en konden zo onder het mom van bloedprikken verschillende woningen binnenkomen. Ze stalen onder meer geld en pinpassen van de slachtoffers. De babbeltrucs vonden plaats in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven.

Bij een van de babbeltrucs werden de daders op film vastgelegd. Het onderzoek ging toen snel, doordat de verdachten door de politie geïdentificeerd konden worden. In maart werden al twee verdachten aangehouden en vrijdag volgde de derde arrestatie. De derde verdachte is een 24-jarige man uit Lelystad. Hij is woensdag voorgeleid en zit nog vast.

Een van de andere verdachten, een 21-jarige vrouw uit Ede, is inmiddels veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De andere verdachte, een 23-jarige Utrechter, is door de rechter vrijgesproken.