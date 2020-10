Het aantal bijstandsgerechtigden in Utrecht is van begin maart tot en met half september met 4 procent gegroeid, schrijft de gemeente in de tweewekelijkse coronabrief. De bijstandsaanvragen nemen vooral toe in de Binnenstad, Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en Oost.

Uit de cijfers van de Trendrapportage coronavirus blijkt volgens de gemeente dat de impact van het virus op de Utrechtse economie en samenleving groot is.

Het coronavirus is vooral van invloed op inwoners die voor de uitbraak ook al kwetsbaar waren, zoals ouderen, mensen die geen opleiding hebben gevolgd of alleen lager onderwijs hebben afgerond, mensen met tijdelijke contracten en mensen met schulden.

Maar er worden ook nieuwe groepen getroffen, zoals zzp'ers, mensen met flexcontracten en jongeren. Zij verliezen als eerst hun baan en komen niet snel weer aan het werk, schrijft de gemeente.

In vergelijking met andere grote steden wordt Utrecht minder hard geraakt, omdat in Utrecht veel bedrijven zitten die in de minder kwetsbare sectoren zoals zorg, overheid en onderwijs zitten. De horeca, sport- en cultuursector zijn daarentegen wel zwaar getroffen door de maatregelen.