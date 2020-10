De Jaarbeurs in Utrecht heeft meer duidelijkheid gegeven over de reorganisatie als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor moet het bedrijf ongeveer zeventig personen ontslaan.

Volgens de Jaarbeurs kan het aantal ontslagen beperkt blijven omdat de afgelopen tijd een aantal vacatures niet is ingevuld. Ook werd een aantal tijdelijke contracten niet verlengd. In totaal heeft de Jaarbeurs zo'n driehonderd personen in dienst. "Dus 15 tot 20 procent wordt nu ontslagen", aldus Frank Tebbe, woordvoerder bij de Jaarbeurs.

"We hebben ingrijpen zo lang mogelijk uitgesteld. Dat kon, omdat de Jaarbeurs gezond de crisis inging. We verwachten op zijn vroegst in 2023 de bedrijvigheid van voor de crisis te realiseren, zeker met de nieuwe maatregelen van het kabinet. De crisis zorgt tegelijkertijd ook voor allerlei innovaties en nieuwe kansen. Daardoor heb ik vertrouwen in de toekomst", aldus Albert Arp, CEO van Jaarbeurs.

Voor de medewerkers die moeten vertrekken is volgens de Jaarbeurs een principeakkoord bereikt met de vakbond.