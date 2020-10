De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is vanaf woensdag weer open voor verkeer. In de afgelopen acht weken is dag en nacht gewerkt om de tunnel brandveiliger te maken.

Uit een aantal tests bleek vorig jaar dat het beton van de Stadsbaantunnel niet aan alle eisen voldeed. Zo was het materiaal niet minimaal twee uur lang voldoende bestand tegen brand.

De tunnel werd daarom op 10 augustus afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is op de wanden en het plafond een brandwerende bekleding aangebracht.

"De brandwerendheid zal de komende jaren niet meer de oorzaak van sluitingen zijn", aldus de gemeente.

Wel zal de Stadsbaantunnel in de avond en nacht weleens worden afgesloten voor regulier onderhoud. Dat gebeurt drie keer per jaar. De eerstvolgende sluiting is op vrijdag 30 oktober. De tunnel is dan van 20.00 tot 6.00 uur dicht.

Ook kan het volgens de gemeente voorkomen dat de tunnel onverwachts dicht moet, zoals bij een storing. "De tunnel moet dan per direct dicht om de veiligheid te kunnen garanderen."

Tot slot kan de Stadsbaantunnel ook vanwege een file worden gesloten. "Vanuit de tunnelwetgeving moet de tunnel dan dicht. Zo kan het verkeer in noodsituaties veilig de tunnel verlaten. In een te drukke tunnel is dat te gevaarlijk."