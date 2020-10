Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht heeft dinsdagavond in een video op sociale media de inwoners van Utrecht toegesproken. Hij zegt dat het coronavirus aan een opmars bezig is en dat de maatregelen van het kabinet nodig zijn om erger te voorkomen. Den Oudsten vraagt Utrechters "de pauzeknop" in te drukken.

De burgemeester wijst de inwoners op de naleving van coronaregels. "Iedereen weet het natuurlijk wel: als we het nu niet aanpakken, zitten we straks in dezelfde situatie als dit voorjaar. Dat willen we voorkomen en daarom moeten wij ons gedrag drastisch aanpassen."

Volgens Den Oudsten moet de "pauzeknop van ons sociaal leven" ingedrukt worden. De burgemeester vindt het daarom logisch dat het kabinet afgelopen maandag extra maatregelen heeft aangekondigd. De komende drie weken moeten uitwijzen of deze voldoende effect hebben.

"Het zijn geen fijne maatregelen, maar ze zijn helaas noodzakelijk om erger te voorkomen. Want zolang er nog geen werkend vaccin beschikbaar is, kunnen alleen u en ik - wij allen - het coronavirus terugdringen", aldus Den Oudsten.

Ook wijst de burgemeester inwoners van Utrecht nogmaals op de basisregels waaronder 1,5 meter afstand houden, regelmatig de handen wassen en bij klachten thuisblijven. "Ik zie dat velen van u zich er echt aan houden. En ik zie ook veel ondernemers hun best doen om hun winkel of horecazaak coronaproof in te richten en er goed op te letten dat klanten zich ook zo gedragen. Daar heb ik veel respect voor."