Omwonenden van het Griftpark voelen zich onveilig, blijkt uit de gesprekken die PvdA, CDA, PvdD en VVD vorige week tijdens een bezoek aan de wijk voerden. De omwonenden klagen over zwerfafval en geluidsoverlast.

Volgens de vier partijen lieten ouders weten dat zij hun kinderen niet meer in het park laten spelen.

Niet alleen het zwerfafval zorgt voor problemen. Omwonenden hebben last van drugsdealers in het park en op de parkeerplaatsen. Vorig jaar zijn meerdere hardloopsters in het park lastiggevallen en ook zijn er mensen beroofd.

Daarnaast is er sprake van geluidsoverlast door feesten in het park die soms tot 6.00 uur 's duren. De partijen zijn bang dit probleem groter wordt doordat cafés nu eerder dicht moeten.

Omwonenden vinden dat de politie en handhavers nu te weinig toezicht houden. De politie en jongerenwerk zeggen dat er niet genoeg capaciteit bij de jongerenwerkorganisatie JoU-Utrecht is.

De partijen vragen de gemeente om aanvullende maatregelen om de veiligheid in en rondom het park te verbeteren.