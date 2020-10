Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen van achttien jaar geëist tegen de twee verdachten van de liquidatiepoging van 3 december 2018 in de Utrechtse Rietstraat.

Een 49-jarige man uit Bergen op Zoom en een 47-jarige man uit Den Haag stonden voor de rechter in Utrecht. Forensisch onderzoek, getuigenverklaringen en camerabeelden wijzen er volgens het OM op dat deze twee mannen betrokken waren bij de liquidatiepoging. De mannen zelf blijven ontkennen. Ook staat het motief voor de poging tot moord niet vast.

Op de bewuste dag reed het slachtoffer in zijn auto weg bij zijn huis toen plotseling een zwart busje het einde van de straat blokkeerde en de zijdeur openging. Vanuit het busje werd zeker vijf keer geschoten. Een kogel ging door de voorruit, ketste af tegen het stuur en verwondde de hand van het slachtoffer. Het busje reed vervolgens snel weg.

Hoewel het slachtoffer de liquidatiepoging heeft overleefd, eist het OM een lange gevangenisstraf. De reden hiervoor is dat de verdachten meerdere keren zouden hebben geschoten op klaarlichte dag. Hiermee hadden ze dus ook omstanders tot slachtoffer kunnen maken.

Bovendien had de man uit Bergen op Zoom al een veroordeling voor poging tot moord in 2000 op zijn naam staan. In het huis van de man uit Den Haag vond de politie onder meer 5,5 kilo springstof. Ook dit zijn volgens het OM overtredingen die de straf van de verdachten zwaarder maken.