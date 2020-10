De nieuwe eigenaar van het voormalig Altrechtpand in de Lange Nieuwstraat wil in het gebouw een duurzaam museumhotel met 84 kamers beginnen. In de binnentuin van het pand kan het Centraal Museum het nijntje museum uitbreiden.

Het museumhotel is een samenwerking tussen hotelexploitant Prem Group en het Centraal Museum. In het hotel moeten themakamers van Utrechtse iconen, zoals Rietveld en de Stijl, komen. Ook is er in het hotel plek voor wisselende exposities en kan het Centraal Museum er evenementen organiseren.

Het Centraal Museum kan met nieuwbouw in de binnentuin het nijntje museum uitbreiden. Dat is volgens het museum nodig, omdat de bezoekersaantallen al sinds de opening in 2016 alle verwachtingen overtreffen. Door de uitbreiding kunnen jaarlijks meer mensen naar het nijntje museum, maar er komen ook een gardarobe, toiletten, een bezoekerscafé en een theaterzaal.

Projectontwikkelaar VORM heeft bij de gemeente Utrecht een voorstel ingediend. "We transformeren hierbij het monumentale pand met behoud van alle monumentale structuren en vervangen het gebouw naast de historische binnentuin voor nieuwbouw. Beide panden samen maken een bijzonder hotelconcept mogelijk", zegt Christiaan Groeneweg, hoofd transformaties bij VORM.

Het monumentale pand moet zijn materialen en originele structuren dus zoveel mogelijk behouden, maar de staat van het achterliggende gebouw is volgens de projectontwikkelaar buitengewoon slecht door de vele jaren verwaarlozing.

Vroegtijdige sloop van het gebouw op het binnenterrein is volgens Groeneweg dan ook onvermijdelijk. Wel ziet hij mogelijkheden om materialen na de sloop te bewaren en te hergebruiken. De nieuwbouw bestaat grotendeels uit hout. Om het gebouw van energie en warmte te voorzien, komt er een warmtepompinstallatie.