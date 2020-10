Het drukke kruispunt bij de Catharijnesingel en de Vredenburgknoop is maandagochtend om 9.00 uur weer opengegaan. Sinds vrijdagavond waren de wegen afgesloten voor al het verkeer en werd gewerkt om de nieuwe inrichting rond te krijgen. Vooral fietsers hebben nu meer ruimte.

Het fietspad op de brug is veel breder geworden, maar dat is wel ten koste gegaan van de ruimte voor voetgangers, op de stoep is het nu weer een stuk krapper. De oversteek tussen de Vredenburgknoop en de Smakkelaarskade is dan wel weer overzichtelijker geworden voor zowel voetgangers als fietsers.

Toen afgelopen vrijdag om 18.00 uur het kruispunt werd afgesloten om ruimte te maken voor de werkzaamheden werd meteen duidelijk hoeveel mensen er dagelijks gebruik van maken. Omdat een deel van de fietsers zich vrijdagavond ook niet aan de omleidingsregels hielden, moesten er andere routes uitgezet worden.

Dat zorgde echter weer voor veel verwarring omdat omleidingsborden niet meer klopten en naar doodlopende stukken verwezen. Ook de verkeersregelaars konden niet honderden fietsers van advies voorzien.