Tientallen mensen demonstreerden zaterdagmiddag op het Domplein in Utrecht tegen het regime van de Belarussische president Aleksandr Lukashenko. Eerder deze maand vond een vergelijkbaar protest plaats op het Vredenburg.

Sinds de presidentsverkiezingen is het onrustig in Belarus. Lukashenko zegt dat hij die met ruim 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Veel mensen geloven dit niet en zijn de straat op gegaan.

De demonstranten in Utrecht riepen leuzen als 'Lukashenko rot op' en 'Stop het geweld in Belarus'.

Een aantal droeg ook een zelfgemaakte kroon. Volgens Michiel en Natalja van Herpen doen zij dit omdat Lukashenko in hun ogen niet de echte president van Belarus is. "Er was geen inauguratie. Het is allemaal stiekem gedaan. Als hij zichzelf president kan noemen, kunnen wij dat ook."

De actievoerders droegen de wit-rood-witte vlag die het symbool van verzet is geworden. Het protest op het Domplein begon om 14.00 uur en duurde tot 17.00 uur.