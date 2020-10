Een vrouw is zaterdagochtend lastiggevallen op het Houtensepad in de Utrechtse wijk Lunetten. De afgelopen periode zijn er vaker vrouwen lastiggevallen in de omgeving van de wijk. In de zoektocht naar de verdachte werd dan ook groot materieel ingezet.

Het incident vond plaats rond 7.30 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel is bekend dat de politie het voorval groots oppakte. Zo werden in de zoektocht naar de verdachte onder meer een helikopter en speurhonden ingezet.

Ook is er een melding via Burgernet uitgegaan. Daarin stond dat de politie op zoek is naar een witte man tussen de 25 en 40 jaar oud met een fors postuur. Hij droeg een grijze trui met capuchon waarop een gele tekst stond.

De zoektocht heeft tot dusver niks opgeleverd. Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Een andere vrouw werd maandag ook al lastiggevallen. De politie zei toen dat er een mogelijk verband is met eerdere incidenten in het gebied. Vrouwen die ook zijn lastiggevallen in die omgeving en getuigen van soortgelijke incidenten worden gevraagd zich te melden.