De Vechtsebanen in Utrecht krijgt een tegemoetkoming vanwege het mislopen van inkomsten door de coronamaatregelen. Ze kunnen rekenen op een bedrag van maximaal 300.000 euro, meldt de gemeente in een brief.

Volgens de gemeente is de tegemoetkoming noodzakelijk. Zonder financiële impuls kan de Vechtsebanen de deuren niet openen voor het nieuwe schaatsseizoen dat begin oktober van start gaat.

De Vechtsebanen is tot en met juli van dit jaar is de ruim 122.000 euro misgelopen vanwege de coronamaatregelen. Voor het aankomende schaatsseizoen wordt een financiële schade van ongeveer 200.000 euro verwacht.

De buitenijsbaan moest door de coronamaatregelen vier dagen eerder dicht dan gebruikelijk en de binnenijsbaan is de hele zomer niet gebruikt.

De Vechtsebanen maakt eind september veel kosten, omdat de ijsbanen dan worden ingevroren.

Icoon van de stad

Er zitten wel voorwaarden verbonden aan de tegemoetkoming. Zo moet de Vechtsebanen financiële openheid van zaken geven en bijvoorbeeld laten zien welke rijksregelingen zijn aangevraagd.

Ook gaat de gemeente ervan uit dat er geschaatst kan worden. "Indien er een nieuwe lockdown wordt afgekondigd verandert de situatie. We zullen dan hierover apart in gesprek gaan met de Vechtsebanen."

De gemeente noemt de Vechtsebanen een icoon van de stad. "Het is de enige (kunst)ijsbaan in Utrecht en omstreken en wordt gebruikt door negen Utrechtse schaatsverenigingen en twintig schaatsverenigingen uit de provincie." Volgens de gemeente maken jaarlijks ongeveer 500.000 mensen op recreatieve basis gebruik van de ijsbaan.