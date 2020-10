Café Le Journal op de Neude in Utrecht is per direct tijdelijk gesloten, omdat een personeelslid besmet is geraakt met het coronavirus, meldt het restaurant vrijdag op Facebook.

Het café schrijft dat de andere personeelsleden zo snel mogelijk getest worden. Tot er meer duidelijk is over de uitslagen van die tests, blijft het café gesloten.

Le Journal laat weten dat reserveringen van gasten worden geannuleerd. "De veiligheid van onze gasten én onze mensen staat voorop. Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk weer te mogen ontvangen."