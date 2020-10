De politie is heeft een onderzoek geopend nadat een vrouw maandag in Lunetten is lastiggevallen door een man. Mogelijk is er een verband met eerdere incidenten in het gebied.

De vrouw fietste maandag rond 22.30 uur door Lunetten en werd plotseling vastgepakt door een man. Ze wist zich los te wurmen en kon wegrennen, waarna ze bij de politie aangifte deed.

Volgens de politie is het in de afgelopen drie maanden vaker voorgekomen dat een man fietsende vrouwen lastigviel in het grensgebied van Lunetten en Hoograven. De vrouwen lieten weten dat de man hen vanachter benaderde. Er kon geen duidelijk signalement van hem opgesteld worden.

De politie onderzoekt nu of er een verband tussen de incidenten bestaat. Vrouwen die ook in het gebied zijn lastiggevallen en getuigen van soortgelijke incidenten kunnen zich melden bij de politie.