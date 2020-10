Er moeten twee nieuwe trams gekocht worden om de gewenste dienstregeling van zestien keer per uur op de Utrechtse Uithoflijn te halen. De nieuwe trams kosten 17 miljoen euro.

Zonder de inzet van twee extra trams wordt het aantal van zestien ritten niet gehaald. Dit komt omdat de beoogde rijtijd van zeventien minuten voor een hele rit onmogelijk te halen blijkt. De rijtijd blijft op achttien minuten steken.

Het probleem met de rijtijd was al eerder bekend, maar het was nog niet duidelijk of die twee trams echt nodig waren.

Er zijn tal van oplossingen door de gemeente bedacht; van kleine oplossingen (sneller de deuren sluiten) tot zeer ingrijpende (ongelijkvloerse kruisingen aanleggen of de eindhalte P+R ombouwen). De conclusie is dat tegen zeer hoge kosten enige versnelling mogelijk is, maar dat de beoogde zeventien minuten niet gehaald gaat worden.

Voortborduren op een rijtijd van achttien minuten in combinatie met twee extra trams wordt nu het meest kosteneffectief genoemd.