Na U-OV schrapt Syntus nu ook tijdelijk de nachtbussen in Utrecht. Reden is de vervroegde sluiting (1.00 uur) van de horeca in de stad.

De nachtbussen van Syntus rijden normaal gesproken op vrijdag- en zaterdagnacht vanuit Amersfoort, Utrecht en Amsterdam.

Omdat de nachtbussen voornamelijk mensen vanuit uitgaansgelegenheden vervoeren, zullen ze tijdelijk niet meer rijden.

De laatste Syntus-bussen vertrekken rond 1.00 uur vanuit de drie steden.