Het aantal woninginbraken in Utrecht is tijdens de lockdown met bijna 18 procent gedaald. Per tienduizend huishoudens vonden tussen maart en augustus ongeveer zes minder inbraken plaats in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Tussen maart en augustus werden in de stad 26,6 inbraken per tienduizend huishoudens gepleegd. Dat is net iets meer dan het landelijk gemiddelde van 24,4 woninginbraken, blijkt uit nieuwe cijfers van vergelijkingssite Independer.

In de hele provincie werd 25,4 keer per tienduizend huishoudens ingebroken, een afname van 18 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De afname is mogelijk te verklaren doordat tijdens de coronacrisis meer mensen thuiswerken.