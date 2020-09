De Utrechtse politie heeft weer twee verdachten van de rellen in Kanaleneiland in augustus aangehouden. Er wordt nu nog gezocht naar drie verdachten, meldt de politie dinsdagavond.

Nadat beelden waarop de twee aangehouden verdachten herkenbaar te zien waren naar buiten waren gebracht is hun identiteit achterhaald.

De politie heeft inmiddels al meerdere verdachten aangehouden na de rellen in de Utrechtse wijk. Deze personen worden onder andere verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging.

Vlak na de ongeregeldheden publiceerde de politie beelden waarop de relschoppers onherkenbaar waren. Als dit geen resultaat opleverde zouden ze herkenbaar worden afgebeeld. Dat is bij sommige verdachten gebeurd.

Na de onrust in Kanaleneiland op 14 augustus is het nog een paar keer onrustig geweest in verschillende Utrechtse wijken. Zo moest de politie ook optreden in Overvecht, Hoograven en Ondiep.

De foto's van de drie verdachten die nog worden gezocht staan op de website van de politie.