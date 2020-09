Een negentienjarige man is in de nacht van maandag op dinsdag op de Jan van Scorelstraat in Utrecht op een gewelddadige manier beroofd. De daders wisten zijn telefoon buit te maken.

Het slachtoffer liep rond 1.00 uur op de Jan van Scorelstraat toen hij werd aangesproken door twee jongens op een scooter. Vervolgens sloegen ze het slachtoffer en beroofden hem van zijn telefoon, waarna ze ervandoor gingen.

Het slachtoffer was door de klap even buiten bewustzijn en werd in het ziekenhuis behandeld. Toen de politie op de plek van de overval aankwam, waren de daders al gevlucht. Het gaat om twee jongens van ongeveer twintig jaar oud. Volgens de politie heeft een van hen een lichte huid en is de ander lichtgetint.

De politie vraagt getuigen contact op te nemen.