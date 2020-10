Drie Utrechters hebben maandag een website gelanceerd waarmee bewoners sportactiviteiten voor elkaar kunnen organiseren. Inviplay.nl moet ervoor zorgen dat meer mensen in beweging komen.

"Inviplay.nl is een gratis dienst waarbij je aangeeft welke sporten je leuk vindt. Zodra iemand in jouw stad iets organiseert, krijg je een uitnodiging om mee te doen", zo vertelt Boaz Keurentjes, die de website opzette met zijn broer Paul en Lennert Molema.

"Het is de digitale variant van je buurjongen die vroeger aan je deur stond om te vragen of je kwam voetballen. Iedereen kan gratis iets organiseren: de uitnodigingen zorgen voor een hoge opkomst en eventuele kosten kunnen deelnemers vooraf via iDEAL betalen."

Verzekeraar Univé heeft geholpen met het opzetten van het bedrijf en inmiddels zijn ook Perry Sport, Rabobank Utrecht, 3x3 Unites en SportUtrecht bij het concept betrokken. Inviplay.nl is een jaar lang getest en leverde volgens de initiatiefnemers goede resultaten op.

Volgens Inviplay is de gemeente Utrecht ook enthousiast en liggen er ook mogelijkheden voor verenigingen. Zo zijn er al sportverenigingen die hun club via Inviplay.nl openstellen voor niet-leden.