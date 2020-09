De tram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein kan pas maanden later dan gepland weer gaan rijden, omdat er bij de provincie Utrecht fouten zijn gemaakt. Eigenlijk hadden reizigers volgende week al moeten kunnen instappen, maar dit gaat voorlopig niet gebeuren.

De provincie had de werkzaamheden aan de tramlijn aangemerkt als een renovatieproject. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet dit echter anders en gaat uit van een nieuwbouwproject. Daar hoort andere documentatie bij en het kost meer tijd om dat op orde te krijgen.

"Aannames, onderschattingen en onvoorziene zaken", noemt de provincie als oorzaken van de maandenlange vertraging. "Nog maar twee weken geleden meldden we dat de vertraging slechts enkele weken zou duren. Het is dan ook zeer pijnlijk dat in zo'n korte tijd alweer allerlei nieuwe, negatieve, ontwikkelingen naar voren komen. Vooral voor onze reizigers is dit nieuws een grote domper: langer vervangend vervoer en hinder."

De komende tijd gaan de provincie en het projectteam "alles op alles zetten" om de schade zoveel mogelijk te beperken.

3 juli reed de voorlopig laatste tram over het traject. Na dertig jaar was de tramlijn aan vervanging toe. Ook zijn er nieuwe trams met meer zitplaatsen besteld.