De werkzaamheden aan de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht Utrecht zijn afgerond. Er werd aan beide straten gewerkt omdat er de afgelopen periode scheuren in de muren van de werfkelders ontstonden. De straten moesten dicht om die te kunnen onderzoeken en repareren.

De Nieuwegracht werd afgesloten nadat er een gat in de weg ontstond. Inmiddels zijn de kelders ter hoogte van nummer 137 gerepareerd, waarna de weg weer open kon.

De Kromme Nieuwegracht werd ter hoogte van nummer 8 in december vorig jaar uit voorzorg afgezet omdat er een scheur was ontdekt in de werfkelder. Die scheur ontstond nadat zand onder de kluismuur 'uitspoelde', waardoor de muur verzakte. Volgens de gemeente is het niet aannemelijk dat de scheuren zijn ontstaan door het verkeer in de straat.

In de kelder is een elektronische scheurmeter geplaatst, waarmee een eventuele nieuwe verzakking snel kan worden opgemerkt. De parkeerplaats boven de ingezakte kluismuur blijft wel buiten gebruik.

De Kromme Nieuwegracht kan vanaf 24 september weer worden gebruikt. Omdat de verbouwing van het Polmanshuis ook is afgerond, heft de gemeente de verkeersmaatregelen die nu gelden op.