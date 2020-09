De oever van het Utrechtse Zandpad langs de Vecht is groener gemaakt. De gemeente Utrecht en waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkten samen aan de herinrichting van 'Het Nieuwe Zandpad'.

Tijdens de werkzaamheden is onder meer de oever groener gemaakt waardoor de waterkwaliteit is verbeterd. De gemeente en het waterschap deelden de kosten voor de aanleg.

"Waar voorheen een kale oever was is nu een oever gemaakt met oever- en waterplanten. Vogels, vissen en insecten gebruiken de begroeiing om voort te planten en te schuilen. Een betere waterkwaliteit zorgt dus ook voor meer biodiversiteit", zegt Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van het waterschap.

De aanleg van de natuurvriendelijke oever is ook goed nieuws voor fietsers, hardlopers en wandelaars langs de Vecht, vindt wethouder Lot van Hooijdonk. "Hun route is met deze nieuwe oever weer een stuk groener geworden. Ik loop hier zelf vaak hard en heb al watervogels zien nestelen en zelfs een school visjes gezien. En dat midden in de stad, waardoor dit mooie stukje Utrecht voor veel mensen bereikbaar is", aldus de wethouder.