Drie Utrechtse studenten van studentenvereniging Navigators hebben in een paar dagen tijd 175 slaapzakken bij elkaar gesprokkeld. De slaapzakken worden naar het Griekse eiland Lesbos gestuurd, waar momenteel duizenden dakloze vluchtelingen verblijven.

Op Lesbos brak vorige week brand uit in vluchtelingenkamp Moria. Ruim 12.000 mensen raakten daardoor dakloos. Omdat de winter voor de deur staat besloot hulporganisatie Because We Carry slaapzakken in te zamelen voor de dakloos geraakte vluchtelingen.

De oproep werd opgemerkt door Myrte Bosman, Suzanne Lagerweij en Jana van Hooijdonk van Navigators Studentenvereniging Utrecht. Bij hen ontstond het idee om geld op te halen om slaapzakken van te kopen. Zondag deden ze een oproep op sociale media. "Wij hoopten een paar honderd euro op te halen, maar binnen een kwartier stond de teller al op 200 euro", zegt Myrte Bosman. Uiteindelijk heeft de actie van de studenten 4.750 euro opgeleverd.

Vervolgens werden de slaapzakken aangeschaft. In totaal konden er 175 worden gekocht. "We hadden niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. Ik vind het heel mooi om te zien dat dit zoveel mensen raakt en het is ook bemoedigend dat zoveel mensen iets willen doen voor een ander", aldus Bosman.

In Nederland zijn nu in totaal zo'n 15.000 slaapzakken gedoneerd. Ze worden donderdag per vliegtuig naar Griekenland gestuurd.