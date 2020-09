Een auto is woensdagochtend op de A27 bij Amelisweerd verongelukt. Het voertuig ligt momenteel ondersteboven op de weg. Hoe het met de automobilist gaat, is nog niet bekend.

Het incident vond even na 10.00 uur plaats. Wat de toedracht is van het ongeluk, is nog onduidelijk.

De hulpdiensten zijn momenteel aanwezig. Rijkswaterstaat meldt dat er drie rijbanen zijn afgesloten. De voorlopige vertraging duurt rond de zeven minuten, maar het oponthoud neemt nog toe.

Automobilisten die vanuit Den Haag richting Amersfoort rijden wordt geadviseerd om te rijden via de A12, de A30 en vervolgens de A1.