De politie is zondagmiddag uitgerukt voor een groep personen die zich verdacht gedroegen op de Lage Weide in Utrecht. Ter plaatse bleek het te gaan om mensen die een zogeheten 'live action escaperoom' speelden, waarbij deelnemers zich als undercoveragenten moesten gedragen.

Drie politieauto's rukten uit naar industrieterrein Lage Weide in Utrecht nadat er op zondagmiddag verschillende meldingen binnen waren gekomen. Omwonenden hadden mensen op het terrein zien lopen die zich verdacht gedroegen. Ze keken schichtig om zich heen en maakten foto's.

Agenten gingen op de verdachten af om poolshoogte te nemen. Een van hen begroette hen toen als collega's, waarna hij uitlegde dat hij undercover was. De agenten reageerden stomverbaasd.

Uiteindelijk bleek dat de groep meedeed aan een escaperoom. De deelnemers dachten dat de politieagenten deel uitmaakten van het spel.

"We willen de beleving voor de spelers zo echt mogelijk maken"

"Gelukkig is het met een sisser afgelopen", zegt Mike van Hoenselaar van Team Undercover, de organisator van de escaperoom. "We willen de beleving voor de spelers zo echt mogelijk maken. Dat ze dachten dat de agenten meededen in het spel is wel een compliment voor ons, maar natuurlijk niet de bedoeling."

Van Hoenselaar vertelt dat de spelers in het verhaal van de escaperoom 'undercover' zijn. Ze krijgen de opdracht om foto's te maken en ze mogen niet herkend worden. "Mensen komen dan aan met grote zonnebrillen en hoodies. Dat ziet er inderdaad wel gek uit."

Het misverstand tussen de politie en de 'undercoveragenten' kon worden opgelost door iemand van de organisatie van de escaperoom. De organisatie heeft in overleg met de politie een aantal aanpassingen aan de opdrachten gemaakt om misverstanden in de toekomst te voorkomen.