De politie heeft dinsdagmiddag in de Domstraat in Utrecht met getrokken wapens een verdachte aangehouden. De politie had informatie gekregen dat de verdachte mogelijk een vuurwapen bij zich droeg.

Bij de aanhouding richtten meerdere agenten hun wapen op de verdachte. Het is vooralsnog onbekend of hij ook daadwerkelijk een vuurwapen bij zich droeg.

Volgens de politie waren er bij de aanhouding in het Utrechtse stadshart veel omstanders aanwezig. Agenten hebben duidelijk gemaakt dat ze de locatie zo snel mogelijk moesten verlaten.