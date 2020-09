Museum Catharijneconvent in Utrecht toont vanaf vrijdag 25 september een expositie met onder meer harige lichamen en afgehakte hoofden. Er zijn werken uit het Louvre in Parijs en het Amsterdamse Rijksmuseum te zien.

De expositie heet Body Language en toont verbeeldingen van het menselijk lichaam uit de late middeleeuwen. In deze tijd zagen de afgebeelde mensen in de kunst er nogal merkwaardig uit. Zo zijn er werken waarin "wonden in de vorm van vagina's" zijn afgebeeld en is er een werk waarop de heilige maagd Maria een straal moedermelk uit haar borst sproeit.

Volgens het museum kwam in de tijd van deze werken "de menselijke kant van Jezus, Maria en de heiligen steeds centraler te staan". Om de verhalen beter te kunnen meebeleven, maakten kunstenaars daarom deze "begeleidende" schilderijen. Hoe extremer en explicieter, hoe beter men zich moest kunnen inleven.

De expositie duurt tot 17 januari 2021.