De Britse krant The Guardian heeft maandag geschreven over het herstel van de Utrechtse singel. Wethouder Eelco Eerenberg en stadsconservator René de Kam gaven tekst en uitleg over het terugbrengen van het water.

De Britse krant en nieuwssite heeft het nieuws over de singel meegenomen in het buitenlands nieuws.

"Het wordt gezien als de correctie van een historische fout. Meer dan veertig jaar nadat delen van de gracht, die Utrechts oude stadscentrum omringde, werden geasfalteerd om plaats te maken voor een autoweg, viert de Nederlandse stad het herstellen van de negenhonderd jaar oude slotgracht", schrijft The Guardian.

René de Kam, stadsconservator van het Centraal Museum, kan zich wel voorstellen dat het asfalteren van de singel zo'n veertig jaar geleden een aantrekkelijk plan moet zijn geweest. "Het winkelgebied van Nederland zou goed bereikbaar met de auto moeten zijn, dachten ze."

Wethouder Eelco Eerenberg (D66) vertelt vervolgens over het plan voor het terugdrijven van de auto's uit het centrum van Utrecht om de leefomgeving te vergroenen.

The Guardian noemt ook de naar eigen zeggen grootste fietsenstalling van de wereld bij Utrecht Centraal en het plaatsen van groen op de bushokjes.